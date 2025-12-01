به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان، با ابراز نگرانی از استقبال کم مالکان موتورسیکلت از مراکز معاینه فنی گفت: موتور سیکلت‌ها سهم بالایی در آلایندگی هوا دارند و به همین منظور در اصفهان سه مرکز معاینه فنی موتورسیکلت پیش بینی شده، اما متاسفانه در هشت ماه امسال تنها هشت هزار موتورسیکلت به این مراکز مراجعه کرده‌اند، در حالی که ظرفیت پذیرش این مراکز ۱۰۰ هزار موتورسیکلت است.

سید علی عبداللهی همچنین به مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین در اصفهان اشاره کرد و افزود: این مرکز با اولویت خودرو‌های عمومی مانند اتوبوس‌ها، آماده ارائه خدمت به خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین است.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی، صنعتی بودن و تراکم جمعیت بالا، اصفهان را با چالش آلودگی هوا رو‌به‌رو کرده است، گفت: شاخص‌های آلایندگی در اصفهان بر اساس میزان ذرات معلق، دی‌اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و ازن سنجیده می‌شود که در روز‌های آلوده از حد مجاز فراتر رفته‌اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان، معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری را راهکاری مؤثر برای کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: هر خودرو با موتور سیکلتی که معاینه فنی دریافت می‌کند، تضمین می‌دهد که حداقل استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت کرده و به سهم خود هوای پاک‌تری برای شهر اصفهان به ارمغان آورده است.

عبداللهی گفت: شهرداری اصفهان هشت مرکز معاینه فنی با ۱۳ خط فعال در مناطق ۱۵ گانه دارد که به شکل دائمی فعال هستند و تحت نظارت مستمر قرار دارند.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ۴.۴ میلیون سفر روزانه شهری اصفهان حدود ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت اجرا می‌شود.