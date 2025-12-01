دونده بردسکنی با کسب مقام نخست در رقابت‌های سه هزار و ۱۰۰ متر خراسان رضوی، خود را برای مسابقات انتخابی تیم ملی آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ایمان اسماعیلی در این مسابقات با ثبت رکورد ۹ دقیقه و ۴۵ ثانیه، با اختلاف ۱۵ ثانیه نسبت به نفر دوم، قهرمان شد.

این ورزشکار برجسته بردسکنی در کارنامه خود چندین مقام کشوری و استانی را دارد و بار دیگر با عملکرد درخشان خود، نام این شهرستان را در سطح ورزش استان مطرح کرد.

اسماعیلی برای حضور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه عازم ایلام خواهد شد.