به مناسبت روز نیروی دریایی، فرمانده سپاه قدس گیلان با فرمانده منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش در بندرانزلی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دیدار سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تلاشهای نیروی دریایی در امنیت در دریاها گفت: اهتمام و همکاری سپاه و ارتش موجب ارتقای چشمگیر آمادگیهای دفاعی شده و لازم است این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی به اهمیت توسعه فناوریهای نوین دفاعی اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیتهای علمی کشور برای افزایش توان بازدارندگی توسط نیروهای مسلح استفاده شود.
فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: امنیت ملی خط قرمز مشترک همه نیروهای مسلح است و هیچ عامل خارجی یا داخلی نمیتواند اتحاد میان سپاه و ارتش را خدشهدار کند.
امیر دریادار دوم محسن رزاقی فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش هم با بیان اینکه ارتش و سپاه دو بازوی مکمل قدرت دفاعی کشور هستند، افزود: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی تنها با همکاری نزدیک دو مجموعه قابل مدیریت است.
وی با اشاره به پروژههای جدید نوسازی تجهیزات گفت: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد این دستاوردها را در قالب رزمایشهای مشترک با سپاه آزمایش و عملیاتی کند.
فرمانده منطقه چهارم نداجا تأکید کرد: تعامل سازنده میان نیروهای مسلح ضمن افزایش قدرت دفاعی، پیام روشنی از وحدت و ثبات به دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی مخابره میکند.