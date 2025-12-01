همکاری بنیاد بازیها و کانون پرورش فکری برای توسعه بازیهای کودک
کارگروه راهبری «برنامه هفتم پیشرفت کشور» در حوزه بازیهای رایانهای تشکیل شد و بر این اساس، همکاری راهبردی نوینی میان بنیاد ملی بازیهای رایانهای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز بکار کرده است .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با اعلام این خبر افزود: بنیاد با هماهنگی دفتر برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تشکیل کارگروه راهبری برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازیهای رایانهای کرده است.
به گفته وی، در این کارگروه دستگاههایی که در سال ۱۴۰۴ برای حمایت از تولید بازیهای رایانهای بودجه دارند، گرد هم آمدهاند و با برگزاری جلسات منظم، تلاش میشود نقشه راه برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت تدوین و دنبال شود.
افراسیابی افزود: «برش سالانه ۱۴۰۴ برنامه هفتم پیشرفت مدتی پیش تکمیل شد و در آخرین جلسه کارگروه، دستگاهها گزارش عملکرد خود را ارائه دادند.»
وی همچنین از آغاز همکاریهای جدی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اعضای کارگروه خبر داد و گفت: «بسیار امیدواریم که بتوانیم با کانون همکاری و همافزایی ویژهای داشته باشیم. این نهاد نیز عزم جدی برای توسعه زیستبوم بازیهای رایانهای، بهویژه در حوزه کودکان و نوجوانان دارد.»
افراسیابی اعلام کرد: «کانون پرورش فکری حمایت و سرمایهگذاری بر روی یک بازی از آثار ارائهشده در رویداد سرمایهگذاری برای تولید بازیهای مقاومت را قطعی کرده و همزمان با برگزاری رویداد هفته بازی ایران، دو بازی دیگر را نیز برای سرمایهگذاری انتخاب خواهد کرد تا در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تولید شوند.»
وی در ادامه افزود: «قرار است کانون سه محصول خود را در حوزههای انیمیشن یا کتاب معرفی کند تا ایده ساخت بازی بر اساس این آثار در بخش بازارپردازی فرهنگی رویداد هفتخوان؛ هفته بازی ایران مطرح و نهایی شود.»