به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان لنده گفت: پس از یک دوره توقف، عملیات اجرایی محور روستایی قاش‌کمری به نخودکار به طول چهار کیلومتر از سر گرفته شده است.

سید محمد تقوی با اشاره به اختصاص ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح افزود: این جاده دارای سه پل بتنی است که پیمانکار در روز‌های اخیر کار ساخت آنها را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه تکمیل شود.

تقوی ادامه داد: با بهره‌برداری از این محور در مرز شهرستان لنده و بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه، دسترسی ش6 روستا در بخش موگرمون به راه مناسب فراهم می شود.

وی یادآور شد که این طرح پیش‌تر به دلیل خاکریزی نامناسب و استفاده از مصالح نامرغوب متوقف شده بود و پیمانکار مربوطه نیز تذکر جدی دریافت کرد.