به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت الاسلام علیرضا شاهسونی مدیر موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) از راه اندازی ۴۰ مرکز حفظ همراه با تحصیل در سراسر کشور به همت موسسه بیت الاحزان حضرت زهرا (س) خبر داد.

حجت الاسلام شاهسونی افزود: بیش از ۱۰۰۰ نفر در این مراکز مشغول حفظ قرآن همراه با تحصیل هستند. همچنین بیش از ۲۰۰ شعبه در کشور برای حفظ عمومی و کلاس‌های روخوانی و روان‌خوانی راه اندازی شده است و موسسه در زمینه حفظ عمومی قرآن کریم سالانه هزاران نفر را تربیت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) ادامه داد: موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) حدود ۳۰ سال در عرصه‌های مختلف قرآنی فعالیت می‌کند و سعی کرده است در بحث تربیت حافظان قرآنی، روش‌ها و برنامه‌های متفاوتی را ارایه کند.

مدیر موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) گفت: این مؤسسه با ایجاد شبکه‌ای گسترده از مراکز حفظ قرآن، آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های نوآورانه، توانسته است تأثیر چشمگیری بر تقویت فرهنگ قرآنی در کشور داشته باشد.

حجت الاسلام شاهسونی تصریح کرد: برنامه‌های تخصصی حفظ قرآن و برنامه‌های عمومی در موسسه اجرا می‌شود که در این راستا مراکز تخصصی حفظ شبانه روزی قرآن کریم را راه اندازی کرده‌ایم و ۱۷ مرکز حفظ شبانه روزی در کشور فعال است و ۵۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان در این مراکز به صورت شبانه روزی مشغول حفظ کلام الهی هستند.

وی اضافه کرد: این موسسه رویکرد‌های جدیدی برای حفظ قرآن طراحی کرده تا افراد بتوانند آن را در کنار تحصیل، در دوره‌های فشرده، یا حتی با روش‌های خاصی که برای گروه‌های مختلف مناسب است، قرآن بیاموزند.

مدیر موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) گفت: ما روش‌های متفاوتی را برای حفظ قرآن طراحی کرده‌ایم تا همه افراد، بسته به شرایطشان، بتوانند در این مسیر معنوی گام بردارند.

حجت الاسلام شاهسونی یکی دیگر از رویکرد‌ها و برنامه‌های مورد توجه در این موسسه را اجرای طرح رحله دانست و افزود: این طرح، شبانه روزی حفظ قرآن کریم ویژه ایام تابستان است و در حدود ۴۵ روز تابستان اجرا می‌شود و نوجوانان و جوانان با روش‌های صحیح، حفظ یک تا سه جزء قرآن کریم را تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به تربیت سه هزار حافظ کل قرآن کریم در موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س)، گفت: از ابتدای تأسیس تاکنون، ۷۰ هزار حافظ اجزاء قرآن کریم در کنار تربیت حافظان قرآن در موسسه آموزش دیده‌اند، علاوه بر این، طرح‌های متنوع حفظ قرآن در ۱۰۰ مهد و پیش دبستانی قرآنی اجرا شده است.

مدیر موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) با اشاره به تعامل و همکاری این موسسه با مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری، گفت: ما مراکزمان را در مساجد و امامزادگان راه اندازی می‌کنیم و تعامل و همکاری ما با کانون‌های مساجد در بحث تبلیغات و جذب قرآن آموز است و خروجی موسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) نیز برای کانون‌های مساجد تربیت نیرو موفق بوده و در واقع تلاش این موسسه کادرسازی قرآنی است به این معنا که افرادی را آموزش می‌دهد و تربیت می‌کند که می‌توانند برای مراکز مختلف همانند مساجد، کانون‌های فرهنگی هنری و موسسات استاد، مدیر، مبلغ و مربی باشند.

حجت الاسلام شاهسونی به اهمیت تربیت مربیان قرآنی اشاره و تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های مهم مؤسسه، تربیت مربیان قرآن است. این مربیان نه‌تنها مهارت‌های تدریس را فرامی‌گیرند، بلکه به عنوان سفیران فرهنگی این نهضت، نقش مؤثری در گسترش آموزه‌های قرآنی ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: مؤسسه بیت‌الاحزان نه‌تنها در زمینه آموزش قرآن تأثیرگذار بوده است، بلکه کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم، ایجاد انگیزه در جوانان برای یادگیری معارف دینی و تقویت ارزش‌های اخلاقی را نیز پی گیری می‌کند.