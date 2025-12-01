رونمایی از «دیوان رضا» در اردکان
مجموعه اشعار رضا فتاحی؛ شاعر معاصر اردکانی با عنوان «دیوان رضا»، در آیین محفل ادبی کتابخانه عمومی فاضل شهرستان اردکان، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان یزد، در آیین محفل ادبی کتابخانه عمومی فاضل شهرستان اردکان، با حضور محمدمحسن رفیعی؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد، احمدرضا متالهی؛ شهردار ارکان، رقیه کرمانیان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه اردکان و جمعی از علاقهمندان به شعر و ادب پارسی، «دیوان رضا» اثر رضا فتاحی، رونمایی شد.
رضا فتاحی در مورد این اثر، گفت: این مجموعه اشعار، در قالب ۱۱ فصل و ۳۵۰ صفحه به چاپ رسیده است.
وی بیان کرد: این کتاب شامل غزلها، مثنویها، رباعیها و دوبیتیها در موضوعات عشق و عرفان، مذهبی، آیینی، اجتماعی و اخلاقی است که بخش پایانی هم با عنوان گذر زمان به تصاویر اختصاص دارد.
این شاعر معاصر اردکانی با بیان اینکه انتشارات آرتاکاوا در یزد کتاب را به نحو احسن به چاپ رسانده، گفت: قبل از چاپ کتاب، نمونههایی از اشعار این کتاب در تذکرههای استانی و کشوری و نیز در نشریههای شهری و استانی چاپ شده و هنوز گاهی به مناسبتهای مختلف منتشر میشود.
شاعر کتاب «دیوان رضا» افزود: افتخار میکنم در دوران بازنشستگی بیش از ۶ سال است که هر سه شنبه در محفل حافظخوانی و ادبی با شرح و تفسیر شعرای بزرگ این سرزمین، گامی کوچک برای تداوم ادب وفرهنگ ایران و اردکان سربلند برمیدارم.