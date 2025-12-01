رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: با ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، تفاهم نامه نوسازی ۱۰۰ هزار تاکسی و موتورسیکلت و بیش از ۱۵۰۰ اتوبوس اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیونی به تاکسی‌های دوگانه سوز و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به تاکسی‌های برقی از صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) می‌تواند به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و کاهش مصرف سوخت کمک کند.

گزارش از مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما