به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان صبح امروز (دوشنبه) در هتل بادله شهرستان میاندورود و با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مجمع پس از رای‌گیری، رحیم درزی خلردی با کسب ۳۰ رأی به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان مازندران انتخاب شد.

مختار مهدوی دیگر کاندیدای این انتخابات نیز ۸ رأی کسب کرد، در حالی که دو کاندیدای دیگر پیش از آغاز مجمع انصراف خود را اعلام کرده بودند.

این انتخابات در راستای ساماندهی و توسعه فوتبال استان مازندران برگزار شد.