پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور عشایر استان ایلام گفت: با آغاز کوچ پاییزه عشایر، طرح گسترده مرمت و ساماندهی ایلراههای ایلام با شتاب بیشتری در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرشاد یاسمی اظهار کرد: همزمان با کوچ عشایر، مسیرهای فصلی آسیبدیده بر اثر بارشها در حال ایمنسازی است؛ تا تردد خانوارهای عشایری بدون اختلال انجام شود.
وی از آغاز عملیات وسیع بهسازی و اصلاح مسیرهای قشلاقی عشایر خبر داد و افزود: طرح جدید؛ شامل مرمت، شنریزی و اصلاح نقاط حادثهخیز در بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از راههای فصلی است که نقشی حیاتی در کوچ عشایر دارد.
در استان ایلام؛ ۲ هزار و ششصد کیلومتر راه عشایری دارد که سهم مناطق قشلاقی یک هزار و ۲۸۹ کیلومتر و مناطق ییلاقی یک هزار و ۳۱۱ کیلومتر است.