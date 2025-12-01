

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم الفتح در لیگ دسته دوم امارات حضور دارد و مدیران این باشگاه با توجه به سابقه حضور مبعلی در فوتبال امارات و شناخت او از ساختار باشگاهی این کشور، تصمیم به سپردن نیمکت تیم‌شان به او گرفتند.

مبعلی طی سال‌های اخیر مسیر مربیگری را با حضور در کادر فنی تیم فوتبال امید ایران آغاز کرد.

مبعلی سابقه کار در استقلال خوزستان، نساجی و فولاد را دارد و در فوتبال امارات نیز مدتی هدایت تیم‌های پایه شباب الاهلی را برعهده داشته است.