پخش زنده
امروز: -
حدود ۳۸ هزار تماس ماه گذشته با سامانه ۱۱۵ اورژانس آذربایجانغربی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اورژانس آذربایجانغربی با اشاره به حجم بالای تماسها با سامانه ۱۱۵ در آبان ماه گذشته گفت: در ماه گذشته، بر اساس آمارهای تجمیعی، ۳۷ هزار و ۸۵۶ تماس با سامانه ۱۱۵ ثبت شده که از این میان یکهزار و ۲۵۸ تماس به مشاوره تلفنی، دو هزار و ۸۶۲ تماس در قالب مزاحمت تلفنی و شش هزار و ۹۳ مورد تماس غیر اورژانسی یا بدون نیاز به اعزام آمبولانس بوده است.
رضازاده افزود: درحوزه عملیاتی، در این مدت ۱۰ هزار و ۳۲۵ مأموریت توسط پایگاههای اورژانس استان انجام شده است.
وی تصریح کرد: هشت هزار و ۸۴۹ نفر در این مأموریتها خدمات فوری دریافت کردهاند که از این تعداد دو هزار و ۵۶۳ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و شش هزار و ۲۸۶ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
رضازاده گفت: از مجموع مددجویان، پنج هزار و ۸۹۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۹۴۸ نفر هم در محل درمان شدهاند.
وی، با اشاره به نقش تیمهای ویژه گفت:در آبانماه امسال ۸۴۲ مأموریت توسط موتورلانسها، ۱۰ مأموریت توسط اورژانس هوایی و ۵۴ مأموریت توسط اتوبوسآمبولانس پوشش داده شده است که این گستردگی عملیات نشان میدهد اورژانس استان در تمامی شرایط عملیاتی فعال و آماده خدمترسانی است.
رئیس اورژانس آذربایجانغربی، با اشاره به ارائه خدمات به نزدیک ۹ هزار مددجو در استان اضافه کرد: مجموعه اورژانس بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل است.