به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی با اشاره به حجم بالای تماس‌ها با سامانه ۱۱۵ در آبان ماه گذشته گفت: در ماه گذشته، بر اساس آمار‌های تجمیعی، ۳۷ هزار و ۸۵۶ تماس با سامانه ۱۱۵ ثبت شده که از این میان یکهزار و ۲۵۸ تماس به مشاوره تلفنی، دو هزار و ۸۶۲ تماس در قالب مزاحمت تلفنی و شش هزار و ۹۳ مورد تماس غیر اورژانسی یا بدون نیاز به اعزام آمبولانس بوده است.

رضازاده افزود: درحوزه عملیاتی، در این مدت ۱۰ هزار و ۳۲۵ مأموریت توسط پایگاه‌های اورژانس استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: هشت هزار و ۸۴۹ نفر در این مأموریت‌ها خدمات فوری دریافت کرده‌اند که از این تعداد دو هزار و ۵۶۳ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و شش هزار و ۲۸۶ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

رضازاده گفت: از مجموع مددجویان، پنج هزار و ۸۹۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۹۴۸ نفر هم در محل درمان شده‌اند.

وی، با اشاره به نقش تیم‌های ویژه گفت:در آبان‌ماه امسال ۸۴۲ مأموریت توسط موتورلانس‌ها، ۱۰ مأموریت توسط اورژانس هوایی و ۵۴ مأموریت توسط اتوبوس‌آمبولانس پوشش داده شده است که این گستردگی عملیات نشان می‌دهد اورژانس استان در تمامی شرایط عملیاتی فعال و آماده خدمت‌رسانی است.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی، با اشاره به ارائه خدمات به نزدیک ۹ هزار مددجو در استان اضافه کرد: مجموعه اورژانس به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل است.