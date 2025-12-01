پخش زنده
همزمان با سرد شدن هوا، موج جدید و نیرومندی از بیماری آنفلوآنزا سلامت مردم را نشانه گرفته که رعایت شیوه نامههای بهداشتی موثرترین راه در برابر این بیماری است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارشناسان هشدار میدهند این ویروس با قدرت سرایت بالا و توانایی ایجاد بیماری شدید، به ویژه برای گروههای پرخطر، تهدیدی جدی محسوب میشود و با وجودداروی اختصاصی درمان آنفلوآنزا، اثربخشی آن منوط به مراجعه سریع به پزشک و شروع به موقع درمان است.
آنفلوآنزا بیماری حاد تنفسی مسری است که توسط ویروسهای آنفلوآنزا ایجاد میشود. این ویروسها معمولاً به سه نوع A، B و C تقسیمبندی میشوند که نوع A و B باعث بروز اپیدمیهای فصلی میشوند. بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، لرز، سردرد، دردهای عضلانی، خستگی شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز میکند.
آنفلوآنزا از طریق قطرههای تنفسی و تماس با سطوح آلوده به سرعت منتقل میشود و میتواند منجر به عوارض جدی مانند ذاتالریه شود، این بیماری بهویژه برای گروههای پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای تهدیدکننده است.
وزارت بهداشت هشدار داده که افراد دارای بیماریهای زمینهای از جمله بیماریهای قلبی-عروقی، ریوی، کلیوی، نقص سیستم ایمنی و همچنین سالمندان و زنان باردار، در صورت ابتلا به آنفلوآنزا در معرض خطر بیشتری قرار دارند و ممکن است به خدمات بیمارستانی نیاز پیدا کنند.
پیشگیری، اما همچنان کلیدیترین راه حل در مقابله با این بیماری است و استفاده از ماسک، شستن مداوم دستها و پرهیز از حضور در تجمعات به ویژه در فضاهای سربسته بعنوان مهمترین راههای پیشگیری از آنفولانزا توصیه می شود.