به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارشناسان هشدار می‌دهند این ویروس با قدرت سرایت بالا و توانایی ایجاد بیماری شدید، به ویژه برای گروه‌های پرخطر، تهدیدی جدی محسوب می‌شود و با وجودداروی اختصاصی درمان آنفلوآنزا، اثربخشی آن منوط به مراجعه سریع به پزشک و شروع به موقع درمان است.

آنفلوآنزا بیماری حاد تنفسی مسری است که توسط ویروس‌های آنفلوآنزا ایجاد می‌شود. این ویروس‌ها معمولاً به سه نوع A، B و C تقسیم‌بندی می‌شوند که نوع A و B باعث بروز اپیدمی‌های فصلی می‌شوند. بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، لرز، سردرد، درد‌های عضلانی، خستگی شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز می‌کند.

آنفلوآنزا از طریق قطرههای تنفسی و تماس با سطوح آلوده به سرعت منتقل می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند ذات‌الریه شود، این بیماری به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تهدیدکننده است.

وزارت بهداشت هشدار داده که افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی، ریوی، کلیوی، نقص سیستم ایمنی و همچنین سالمندان و زنان باردار، در صورت ابتلا به آنفلوآنزا در معرض خطر بیشتری قرار دارند و ممکن است به خدمات بیمارستانی نیاز پیدا کنند.

پیشگیری، اما همچنان کلیدی‌ترین راه حل در مقابله با این بیماری است و استفاده از ماسک، شستن مداوم دست‌ها و پرهیز از حضور در تجمعات به ویژه در فضا‌های سربسته بعنوان مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از آنفولانزا توصیه می شود.