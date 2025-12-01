آغاز توزیع شیر مدارس مازندران از ۱۲ آذر
توزیع شیر رایگان مدارس مازندران از چهارشنبه ۱۲ آذرماه آغاز میشود.
مدیر کل آموزش و پروش مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ با بیان اینکه استان مازندران مانند برخی دیگر از استانها بعد از ابلاغ دستورالعمل توزیع شیر رایگان در مدارس با برخی چالشها در تعیین قیمت و عقد قرارداد با شرکتهای لبنی مواجه شده بود، گفت: با حمیات استاندار و کارگروه تنظمی بازار این مشکلات برطرف و با یک شرکت تولید فراوردههای لبنی معتبر در استان قرارداد بسته شد
کلبادی نژاد افزود: توزیع شیر رایگان مدارس از چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز استان و به ترتیب در سایر مناطق هم آغاز میشود.
او با بیان اینکه ۲۳۲ هزار دانش آموز ابتدایی دولتی و کودکستانهای دولتی استان در ۴۴ نوبت شیر رایگان دریافت خواهند کرد، ادامه داد: توزیع شیر رایگان مدارس تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت
مدیر کل آموزش و پروش مازندران گفت: مقرر شد شرکت تولید کننده فراورده لبنی شیر را در مدارس توزیع کند و در برخی مدارس دوردست یا با دانش آموزان کم این سهمیه در اختیار ادارات آموزش و پرورش شهرستانها برای توزیع قرار میگیرد
کلبادی نژاد افزود: کیفیت و قیمت شیر مدارس موضوع بسیار مهمی بود که با حمایتهای استاندار و شرکت تولید کننده فراوردههای لبنی در مازندران شیر استریل با کیفیت بالا و قیمت مناسب تحویل مدارس خواهد شد
او ادامه داد: هیچ مشکلی در توزیع شیر مدارس وجود ندارد و از تمام ظرفیتها برای اجرای این طرح استفاده میشود