به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدصادق رضاقلی‌زاده گفت: ۶۴۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ برای ۲۳ متقاضی بخش کشاورزی اختصاص یافته که تاکنون ۴۲۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وی افزود: این تسهیلات در حوزه‌های پرورش دام و طیور، تکمیل طرح‌های گلخانه‌ای و دیگر فعالیت‌های کشاورزی پرداخت شده و همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی در شهرستان شیروان اختصاص یافته که تاکنون ۸۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات استانی ۴۲۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های زیرساختی کشاورزی مصوب شده و ۱۷ میلیارد ریال نیز برای مرمت قنات‌ها اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: این اعتبارات در پروژه‌های تامین آب شامل بند انحرافی، استخر ذخیره آب، احیا و مرمت قنات‌ها، کانال‌های بتنی و خطوط انتقال آب هزینه خواهد شد.

رضاقلی‌زاده افزود: بخش دیگری از اعتبار برای آموزش و ترویج، تولیدات گیاهی، گیاهان دارویی، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، اصلاح و نوسازی باغات، توسعه آبزی‌پروری و بهبود تولیدات دام و طیور پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: بیشترین اعتبارات امسال شهرستان برای طرح‌های تامین آب اختصاص یافته و پس از آن، توسعه آموزشی، تولیدات گیاهی و دامی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.