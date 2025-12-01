پخش زنده
در دیدار مقام ویژه وزارت خارجه تایلند با رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی، دو کشور بر تدوین نقشهراه چهارساله همکاریهای علمی، فناوری و آموزش عالی و تقویت همکاریها از طریق IORA و RCSTT توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مقام ویژه وزارت خارجه تایلند و هیئت همراه با رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی، کشور دیدار و درباره گسترش همکاریهای علمی، فناوری و آموزشی بین دو کشور گفتوگو کردند.
در این دیدار که به درخواست طرف تایلندی و با هدف شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری برگزار شد.دو طرف بر تدوین یک برنامه مشترک چهار تا پنجساله برای همکاریهای علمی و آموزشی—بهصورت «نقشهراه همکاریهای ایران و تایلند»—توافق اولیه کردند. و یزداندوست با استقبال از این پیشنهاد، آمادگی ایران را برای آغاز فرآیند مشترک تدوین این نقشهراه اعلام کرد.
مسائل مربوط به دانشجویان تایلندی، بهویژه دانشجویان مسلمان، یکی دیگر از محورهای اصلی گفتوگو بود. بر اساس توضیحات سفیر تایلند، حدود ۶ هزار دانشجوی مسلمان تایلندی در خارج از کشور تحصیل میکنند و ۱۰۰ نفر از آنها در ایران، عمدتاً در شهر قم، مشغول به تحصیل هستند. طرف تایلندی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی روابط فرهنگی، از جمله حضور خانوادههای شیعی ایرانی در تایلند و وجود یک روستای پارسیتبار، بر ظرفیتهای فرهنگی مشترک برای تقویت همکاریها تأکید کرد.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی نیز با اشاره به ظرفیت همکاری از مسیر یونسکو، آسهآن و سایر نهادهای بینالمللی، اهمیت تعامل دو کشور در چارچوب اتحادیه حاشیه اقیانوس هند (IORA) را برجسته کرد. وی با اشاره به نقش مرکز منطقهای انتقال علوم و فناوری (RCSTT) واقع در ایران و همکاری تایلند با این مرکز، پیشنهاد تقویت فعالیتهای مشترک را مطرح کرد که با استقبال مقام ویژه وزارت خارجه تایلند همراه شد. طرف تایلندی همچنین برای بازدید از RCSTT در سفر آینده ابراز تمایل کرد.
سه محور توافقشده برای پیگیری در سطح دو کشور شامل «دعوت رسمی از وزیر آموزش عالی، علوم، تحقیقات و نوآوری تایلند برای سفر به ایران»، «تدوین نقشهراه همکاریهای چهارساله ایران و تایلند در حوزههای علم، فناوری و آموزش عالی»، و «توسعه همکاریها در چارچوب IORA و بهویژه مرکز RCSTT« است.