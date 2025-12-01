رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تاکید بر جدیت در اجرای قانون حفاظت از خاک گفت: این قانون تجلی عزم ملی برای صیانت از خاک در برابر تهدیداتی مانند فرسایش، آلودگی، تخریب و تغییر کاربری‌های غیراصولی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در سخنانی در سمپوزیوم بین المللی خاک سالم و مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با اشاره به در پیش بودن روز جهانی خاک اظهار داشت: خاک سالم تنها بستری برای کشت محصولات کشاورزی نیست بلکه یک سیستم زنده و پویا برای تأمین امنیت غذایی سلامت آب و تاب آوری اقلیمی است.

وی گفت: روز جهانی خاک یک رویداد بین المللی سالانه است که توسط سازمان خواربار و کشاورزی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ به رسمیت شناخته شد و امسال شعار "خاک سالم برای شهر سالم" با هدف افزایش آگاهی عمومی و درک اهمیت خاک سالم برای امنیت غذایی، اکوسیستم و رفاه انسان تعیین شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: قانون حفاظت از خاک و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن گام بلندی در نهادینه کردن حفاظت از این میراث ملی برداشته است این قانون تجلی عزم ملی برای صیانت از خاک در برابر تهدیداتی مانند فرسایش، آلودگی، تخریب و تغییر کاربری‌های غیر اصولی است.

افلاطونی گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از متولیان اصلی اجرای قانون حفاظت از خاک است و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه منابع طبیعی، آب و محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، مقابله با پدیده‌های مخرب مانند بیابان زایی و گرد و غبار و مدیریت جامع در برابر تغییرات اقلیمی تاکید شده است.

وی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی ماموریت خود را در چارچوب تعهدات بین المللی کشورانجام داده است. برنامه‌های ما شامل مدیریت مراتع، جنگل کاری، آبخیزداری و مقابله با فرسایش بادی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه برنامه فاز نهم بین المللی آب یونسکو با عنوان “علم در خدمت امنیت آبی “بر حکمرانی یکپارچه منابع آب و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی تأکيد دارد، افزود: آبخیزداری و آبخوان داری نقطه اتصال مدیریت خاک و مدیریت آب است این اقدامات ضمن کنترل سیلاب‌ها و فرسایش خاک آبخوان‌ها را تغذیه کرده و تاب آوری اکوسیستم در برابر خشکسالی را افزایش می‌دهد و همسو با اهداف فاز نهم برنامه آب یونسکو در برنامه حسابداری آبخیز هاست.