بازارچه «سرای خاتون» به منظور فراهم آوری بستر اشتغال و خودکفایی بانوان ارزش آفرین، هر ماه در باغ اردوگاه خاتون مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی گفت: این بازارچه ذیل طرح «مادران ارزش آفرین» این مرکز و با رویکرد فراهم کردن بستر اشتغال برای بانوان تشکیل میشود و هر ماه بیش از ۶۰ نفر از بانوان تولید کننده این امکان و فرصت را دارند تا محصولات خود را در این بازارچه عرضه کنند.
فاطمه دژبرد افزود: در واقع، مرکز امور بانوان و خانواه بنیاد کرامت رضوی این فضا و بستر را فراهم آورده است تا شرکتکنندگان در این بازارچه با ارائه محصولات سالم و متنوع بتوانند از فضای باغ اردوگاه استفادهکنند و تولیدات خود را در اختیار خریداران قرار دهند.
وی بیان کرد: محصولات در رستههای متنوعی همچون پوشاک، خوراکیها و غذاهای سالم، صنایع دستی، محصولات فرهنگی و دیگر تولیدات خانگی در این بازارچه ارائه و به فروش میرسد.
به گفته او، این بازارچه از تاریخ اول تا پنجم هر ماه برای فروش محصولات و بازدید مخاطبان در اردوگاه باغ خاتون مشهد دایر است و در کنار برپایی غرفهها برنامههایی مانند مراسم مذهبی، نمایشهای آیینی و پخش فیلم نیز اجرا میشود که بازدیدکنندگان میتوانند از آن بهرهمند شوند.