صعود الوحده در حضور غندی پور، قربانی و دهقان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* مرحله برگشت:

الوصل ۱ - ۲ الجزیره مجموع دو دیدار: ۱ - ۲ به سود الجزیره

خورفکان ۱ - ۲ الوحده ۳ - ۴ به سود الوحده

- در تیم الوحده رضا غندی پور مهاجم ایرانی تا وقت تلف شده نیمه دوم و محمد قربانی مدافع ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۷۶ بازی کردند و مبین دهقان هافبک ایرانی نیز از نیمه دوم به میدان آمد.

- پیش از این تیم‌های العین و النصر (تیم مهدی قائدی مهاجم ایرانی) به دور نیمه نهایی راه یافتند.