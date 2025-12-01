پخش زنده
دور یک چهارم نهایی فوتبال جام اتحادیه امارات به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
* مرحله برگشت:
الوصل ۱ - ۲ الجزیره مجموع دو دیدار: ۱ - ۲ به سود الجزیره
خورفکان ۱ - ۲ الوحده ۳ - ۴ به سود الوحده
- در تیم الوحده رضا غندی پور مهاجم ایرانی تا وقت تلف شده نیمه دوم و محمد قربانی مدافع ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۷۶ بازی کردند و مبین دهقان هافبک ایرانی نیز از نیمه دوم به میدان آمد.
- پیش از این تیمهای العین و النصر (تیم مهدی قائدی مهاجم ایرانی) به دور نیمه نهایی راه یافتند.