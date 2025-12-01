به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین فرمانده سپاه استان، در آئین کلنگ زنی این نیروگاه خورشیدی گفت: با توجه به ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش برق، اجرای طرح نیروگاه خورشیدی تجمیعی یک مگاواتی در دهکده اقتصادی مقاومتی یاسوج آغاز شد.

سرهنگ سعید برومندزاده با بیان اینکه دو طرح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی دیگر در دو شهرستان استان نیز اجرا می‌شود، افزود: این طرح‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار، در حوزه اقتصاد مقاومتی، کمک‌معیشت خانواده‌های نیازمند و ایجاد اشتغال بسیار مؤثر است.

برومندزاده اضافه کرد: به ازای هر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود تا علاوه بر رفع کمبود برق، زمینه اشتغال پایدار نیز فراهم شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، نیز در این مراسم گفت: با توجه به شرایط ناترازی انرژی برق در کشور، وزارت نیرو برنامه‌ها و طرح‌های متعددی برای رفع این چالش در دستور کار دارد که توسعه انرژی‌های نو یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

رسول روستایی با اینکه بیان ۳ نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی برای استان پیش‌بینی شده افزود: قرار است پیش از شروع پیک بار سال آینده این نیروگاه‌ها در شهر‌های دوگبندان، دهدشت و یاسوج به بهره‌برداری برسد و امروز نیز با کلنگ‌زنی ساخت نیروگاه یاسوج انجام شد آغاز شد.

روستایی ظرفیت هر نیروگاه را یک مگاوات اعلام کرد و ادامه داد: قرار است این طرح‌ها در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با اشاره به کمبود برق و ضرورت تولید انرژی پاک گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از اولویت‌های اصلی استان است و هدف‌گذاری ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

احسان عسکری با بیان اینکه این طرح‌ها با مشارکت مردم اجرا می‌شود افزود: هر خانوار ۵ کیلووات مشارکت خواهد داشت.

عسکری با بیان اینکه این طرح‌ها با همکاری و مشارکت ۶ بانک عامل با پرداخت ت

س

هیلات اجرا می‌شود، اضافه کرد: با توجه به نتایج مثبت این طرح، طی دو ماه آینده در دو شهرستان دیگر نیز عملیات کلنگ‌زنی نیروگاه‌های خورشیدی انجام خواهد شد.