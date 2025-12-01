به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر نی‌ریز گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف اتوبوس با پژو پارس در کیلومتر ۸۰ جاده نی‌ریز_ سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی عبادی افزود: پس از دریافت خبر این حادثه نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

عبادی بیان کرد: این حادثه یک جان باخته مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی، به تثبیت صحنه و رهاسازی با ست هیدرولیک اقدام کردند و پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل نیروی انتظامی تحویل دادند.