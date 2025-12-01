پخش زنده
عراق برای تأمین ارز خارجی، صادرات دارو را هدفگذاری میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد، دولت برنامههای دقیقی را برای آغاز صادرات داروی تولید داخل تدوین کرده است.
وی تأکید کرد: واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴، ۱۸ میلیارد دلار رسیده و این افزایش واردات، شاخصی منفی است که نیاز به کاهش وابستگی و حفاظت از ارز خارجی را نشان میدهد.
السودانی توضیح داد: بخش خصوصی عراق از نظر مالی و فنی توانمند است و توانسته بهترین فناوریها و تجهیزات مورد نیاز صنعت داروسازی را از منابع معتبر جهانی تأمین کند. به گفته او، دولت در حال اجرای برنامههایی برای گسترش صنایع دارویی و افزایش تعداد کارخانهها با استانداردهای نوین است.
در همین چارچوب، نخستوزیر عراق کارخانه تولید داروهای سرطانی را در شرکت مدرن صنایع دارویی با هزینه ۴۵ میلیون دلار افتتاح کرد و همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه تولید واکسنهای ویروسی برای بیماریهای کبدی، آنفلوانزا و واکسن سهگانه را با سرمایهگذاری ۷۰ میلیون دلار اعلام نمود.