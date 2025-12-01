به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جراح عمومی بیمارستان ولی‌عصر (عج) بردسکن درباره جزئیات جراحی نخست گفت: بیمار ۶۳ ساله با سابقه سه بار عمل هرنی اینگوینال در شهر‌های مختلف، با درد شدید شکم، علائم گیر افتادگی روده و وضعیت عمومی نامناسب به اورژانس مراجعه کرده بود که به اتاق عمل منتقل شد.

سید حامد حسینی افزود: این جراحی در مدت حدود سه ساعت به روش لاپاراتومی انجام و طی آن حدود یک و نیم متر از روده آسیب‌دیده برداشته، روده پیوند زده و بیمار به بخش ICU منتقل شد.

او در ادامه افزود: جراحی دوم مربوط به بیماری حدوداً ۶۵ ساله بود که مدت طولانی دچار توده کیستیک بیضه بود و پس از بررسی‌های لازم، با یک عمل جراحی حدود یک ساعته، توده به‌طور کامل برداشته و بیمار در بخش جراحی بستری شد.

با پایان این دو جراحی، تیم پزشکی اعلام کردند بیماران در شرایط پایدار و تحت مراقبت هستند.