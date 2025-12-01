پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از معرفی پنج فرد مداخلهگر پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در آبانماه امسال، ۱۱۲ بازدید نظارتی از مطبها، مؤسسات درمانی و مراکز غیرمجاز انجام شد که منجر به برخوردهای قانونی گسترده با متخلفان شد.
دکتر روح الله تقوی افزود: در این طرح نظارتی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مقابله با فعالیتهای فاقد مجوز اجرا شد، بخش قابل توجهی از بازرسیها مربوط به مطب پزشکان و دندانپزشکان و همچنین مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی بود. بخشی دیگر نیز به شناسایی و رسیدگی به فعالیت مراکز غیرمجاز اختصاص داشت.
وی گفت: در نتیجه بررسیها و مستندسازی تخلفات، برای تعدادی از مراکز متخلف اقدام قانونی انجام شد؛ که شامل صدور تذکر کتبی برای برخی مراکز، پلمب چند واحد متخلف و ارسال پرونده ۲۳ مرکز به دستگاه قضایی جهت رسیدگی از جمله آن موارد بود.
دکتر تقوی افزود: همچنین در ادامه روند مقابله با مداخلات غیرقانونی پزشکی، مکاتبات لازم برای پیگیری قضایی پنج فرد مداخلهگر فعال در فضای مجازی نیز انجام شده است.