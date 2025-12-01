پخش زنده
امروز: -
تصادف رخبهرخ پژو ۴۰۵ و نیسان در جاده فیروزآباد _ شیراز یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس جمعیت هلالاحمر فیروزآباد گفت: گزارشی مبنی بر تصادف رخبهرخ پژو ۴۰۵ و نیسان در کیلومتر ۱۵ جاده فیروزآباد-شیراز دریافت شد.
سید سجاد فالی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
فالی ادامه داد: این حادثه سه مصدوم مرد ۲۹، ۳۸ و ۴۵ ساله و یک جان باخته مرد ۳۱ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، کمکهای اولیه را به مصدومان ارائه کردند و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس و فرد جان باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.