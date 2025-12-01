خانواده «رضا امیرخانی» نویسنده حادثه دیده، از مردم و مخاطبان وی خواستند با حفظ آرامش، تیم پزشکی را برای درمان هر چه بهتر این نویسنده همراهی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانواده «رضا امیرخانی»، نویسنده حادثه دیده که در بیمارستان بستری است، از مردم و مخاطبان وی خواستند با حفظ آرامش ، تیم پزشکی را برای درمان هر چه بهتر این نویسنده همراهی کنند.

دوستان آقا رضا و همراهان عزیز و صمیمی

از دیروز که برای آقای امیرخانی حادثه‌ای پیش آمده، بیش از همه این سال‌ها حضور و همراهی و دلگرمی و در یک کلام، «بودن» شما را در کنار او و خودمان احساس کردیم.

دعا‌های شماست که فشار روحی این اتفاق را برای ما و درد آن را برای آقا رضا سبک می‌کند.‌

می‌دانم که شما هم مثل ما مشتاق شنیدن از آقای امیرخانی هستید؛ ولی دو درخواست داریم:

یک. قول می‌دهیم که به مرور اخبار سلامتی رضا جان را در همین کانال منتشر کنیم تا شما هم بی‌خبر نمانید و خبر درست را بخوانید. لطفا در انتشار اخبار مربوط به این موضوع طمانینه لازم را حفظ کنیم.

دو. لطفا از تماس با بیمارستان و نزدیکان در حد امکان پرهیز کنید. مسئولان زحمتکش بیمارستان باید از آقا رضا‌های دیگران هم مراقبت کنند و ما نباید تمرکز و آرامش آنها را مختل کنیم.

از همین طریق با هم در تماس و گفت‌و‌گو خواهیم بود.

آخرین خبر تا الان همان مطلبی است که دیشب گفتیم. آقای امیرخانی در مراقبت‌های ویژه تحت نظر است.

باران دعاهایتان را برای رضا و ما بفرستید؛ به امید بهبودی هرچه زودتر

با احترام و سپاس

خانواده رضا امیرخانی