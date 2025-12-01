

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی با اشاره به اینکه اردکان یک شهرستان صنعتی و معدنی در استان یزد است، گفت: متأسفانه این شهرستان طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه شده است.

موسوی در تشریح منشأ این آلودگی‌ها، افزود: منابع آلودگی به طور کلی شامل دو دسته طبیعی و انسانی هستند که در شهرستان اردکان، توسعه صنعتی و معدنی فراتر از ظرفیت منطقه و بدون توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها، به عنوان عوامل اصلی این آلودگی‌ها محسوب می‌شوند.

وی به وجود بیش از یک هزار واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی در این شهرستان، تمرکز بالای واحد‌های صنعتی مانند فولاد، کاشی و سرامیک، شیشه و صنایع شیمیایی، تعداد بالای گلخانه‌ها، حمل و نقل جاده‌ای، معادن روباز، سنگ‌شکن‌ها و دپو‌های مواد معدنی و تخریب مراتع در این شهرستان اشاره کرد.

این مسئول متذکر شد: اداره محیط زیست اردکان، پایش مستمر و بازدید سرزده از واحد‌ها به ویژه در ساعات غیراداری و شب‌ها را به طور مداوم در دستور کار دارد و با دستور مستقیم دادستان، با واحد‌های آلاینده و متخلف برخورد قانونی می‌کند.

وی با بیان این که در حال حاضر هفت واحد صنعتی و معدنی در شهرستان مهر و موم و پرونده چندین واحد متخلف نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، اعلام کرد: اخیراً نیز با دستور قضائی، سه واحد صنعتی بزرگ نیز تا زمان رفع آلودگی مهر وموم شدند.