معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام به منظور بررسی ظرفیت‌ها و باز کردن گره‌های تولید؛ به شهرستان ملکشاهی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس با هدف شتاب‌بخشی به روند توسعه و پایدارسازی واحدهای تولیدی، وارد شهرستان ملکشاهی شد و ضمن بازدید میدانی از مراکز تولیدی مختلف؛ در نشست‌های تخصصی حوزه تولید و اقتصاد منطقه نیز، شرکت کرد.

عباس میرزاد، ابتدا از کارخانه تولید سیلیکومنگنز بازدید کرد؛ واحدی که به‌عنوان یکی از طرح‌های صنعتی مهم استان، نقش قابل توجهی در زنجیره صنایع معدنی ایفا می‌کند.

وی در این بازدید؛ بر تسریع روند فعالیت و رفع مشکلات تأمین مواد اولیه و زیرساختی (برق) این کارخانه تأکید کرد.

میرزاد با حضور در محل کارخانه تولید کشمش، روند فرآوری، بسته‌بندی و ظرفیت اشتغال و تسهیلات مورد تقاضای این مجموعه را نیز از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط و کمک به برندسازی محصولات بومی از محورهای اصلی این بازدید بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام، با حضور در طرح تولیدی پرورش شترمرغ، چالش‌های سرمایه‌گذار این حوزه را بررسی و دستورهای لازم برای بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها و توسعه زنجیره ارزش این محصول را با تأمین تسهیلات مورد نیاز، صادر کرد.

وی در ادامه برنامه امروز خود از کارخانه تولید نایلون و نایلکس و همچنین کارخانه خوراک دام و طیور بازدید کرد و نسبت به بررسی مسائل و مشکلات آنان اقدام شد.

میرزاد در بخش پایانی سفر خود؛ از بازار ملکشاهی بازدید کرد و در جلسه ستاد رفع موانع تولید با حضور مسئولان محلی و جمعی از تولیدکنندگان، شرکت کرد؛ نشستی که در آن، مسائل مرتبط با نقدینگی، تأمین نهاده‌ها، مشکلات بیمه‌ای و تسهیلات بانکی مورد بحث قرار گرفت و تصمیم‌های فوری برای رفع موانع اتخاذ شد.

میرزاد، در این سفر تاکید کرد که «رونق تولید در شهرستان‌ها محور و اولویت اصلی توسعه استان ایلام است» و بر استمرار پیگیری‌ها تا رسیدن واحدهای تولیدی به ثبات و بهره‌وری پایدار، وعده داد.

