برخورد چند دستگاه خودرو در آزادراه قزوین- زنجان
رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد چند دستگاه خودرو و واژگونی یک دستگاه پراید در آزادراه قزوین- زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ تقی خانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: ساعت ۱۰ و سی دقیقه صبح امروز در کیلومتر یک آزادراه قزوین- زنجان که بر اثر بارندگی خفیف لغزنده شده بود، یک دستگاه نیسان هنگام تغییر مسیر با یک دستگاه پراید برخورد میکند.
وی افزود: خودروی پراید هم با جدولهای میانه آزادراه برخورد کرد و واژگون شد.
رئیس پلیس راه استان گفت: به دنبال واژگونی خودروی پراید، سه دستگاه خودروی دیگر، دنا، ۲۰۷ و پراید هم با هم برخورد کردند.
به گفته سرهنگ تقی خانی، در این حادثه تنها راننده پراید واژگون شده مصدوم شده است.
علت حادثه در دست بررسی است.