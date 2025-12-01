به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در پیام رضا رحمانی آمده است: سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، نماد شجاعت در دفاع از استقلال رأی و اصالت جایگاه نمایندگی ملت، یادآور این حقیقت است که مجلس زمانی می‌تواند ستون پایدارحکمرانی باشد که بر مدار شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پیگیری بی‌وقفه مطالبات مردم حرکت کند، جایگاهی که مدرس با رفتار و اندیشه خود برای آن شأنی تاریخی و بی‌بدیل ترسیم کرد.

امروز نیز نقش مجلس در معماری حکمرانی کارآمد و جهت‌دهی به مسیر توسعه کشور و استان، نقشی بنیادین و تعیین‌کننده است. تصمیم‌های کلان تقنینی، نظارت مؤثر بر سیاست‌های اجرایی و حمایت هدفمند از برنامه‌های ملی و استانی، همگی رکن‌های اصلی پیشرفت محسوب می‌شوند؛ رکن‌هایی که بدون آنها مسیر توسعه، ناپایدار و پرهزینه خواهد بود.

در این مسیر، از همراهی نمایندگان مردم آذربایجان‌غربی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری، رفع گلوگاه‌های اجرایی، حمایت از پروژه‌های زیرساختی و پیگیری مستمر مطالبات اقتصادی و اجتماعی استان صمیمانه قدردانی می‌کنم. این هم‌افزایی در ماه‌های اخیر، زمینه‌ساز حرکت‌های جدی در بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام بوده است.

امید است استمرار این همکاری نزدیک میان دولت و مجلس، بر پایه گفت‌و‌گو، هم‌فکری و نگاه توسعه‌محور، بتواند آذربایجان‌غربی را در جایگاهی قرار دهد که شایسته مردم سخت‌کوش، مطالبه‌گر و آینده‌نگر این خطه است. بی‌تردید با هماهنگی بیشتر میان دو قوه، گام‌های استان در جذب سرمایه، ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه شهری و روستایی و حل مسائل مزمن، محکم‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون و خدمتگزاری صادقانه و متعهدانه را برای نمایندگان شریف مردم مسئلت دارم.