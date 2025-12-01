پخش زنده
بازرسیهای مستمر از فروشگاههای آرایشی و بهداشتی در بجنورد با همکاری تیمهای مشترک از سایر دستگاههای نظارتی در حال انجام و فرآوردههای غیرمجاز شناسایی و جمعآوری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کارشناس مسئول فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ مورد بازرسی در سطح شهر انجام شده که از این تعداد، ۱۰ بازرسی منجر به کشف اقلام غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای واحدهای متخلف شده و این واحدها برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
مریم اسماعیلی افزود: عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی بدون مجوز یا فاقد استاندارد، تهدیدی جدی برای سلامت مصرفکنندگان است و هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات صورت نخواهد گرفت.
کارشناس مسئول فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از شهروندان خواست هنگام خرید به مجوزها، برچسب اصالت و مشخصات فرآورده توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی گزارش دهند.