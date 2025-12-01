ارائه گزارش سطح اول تفریغ بودجه تا نیمه آذر
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: پیش بینی میشود گزارش سطح اول تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ تا نیمه آذرماه و پیش از موعد قانونی به صحن علنی مجلس ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، احمدرضا دستغیب با اشاره به فراهم شدن امکان نظارت و گزارشدهی برخط قانون بودجه در این نهاد نظارتی اظهار داشت: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مشتمل بر ۱۶ تبصره، یک ماده واحده و جدولهای مرتبط است که سطح نخست گزارش تفریغ آن در ابتدای سال جاری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. طبق قانون، آخرین صورت وضعیت مالی دستگاهها باید به تصویب دولت برسد تا هیأت عمومی بتواند تصویب نهایی گزارش تفریغ بودجه را آغاز کند. با توجه به تشکیل جلسات هیأت عمومی برای تهیه گزارش سطح اول، پیشبینی میشود تا نیمه آذرماه و پیش از موعد قانونی، این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی ضمن قدردانی از رسانه ملی که براساس اصل ۵۵ قانون اساسی مصوبات هیأت عمومی را به اطلاع عموم مردم میرساند، تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور بهعنوان نقطه پایانی چرخه بودجه و ناظر عملکرد نهایی دستگاهها، اطلاعات مهمی را در اختیار دولت و مجلس قرار میدهد؛ بهگونهای که دولت در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و نمایندگان در بررسی آن میتوانند از مصوبات جلسات هیأت عمومی بهره ببرند. به همین دلیل، گزارش تفریغ بودجه میتواند یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه باشد. دیوان محاسبات مصوبات هر جلسه هیأت عمومی را بلافاصله به دولت ارسال میکند تا دولت و نمایندگان مجلس از یافتههای مهم این گزارش—از جمله بودجهای یا غیربودجهای بودن احکام و میزان تحقق آنها—بهطور دقیق و بهموقع مطلع شوند.