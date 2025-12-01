معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای مقابله با تغییرات اقلیمی راهی جز بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و سیستم‌های مکان‌محور نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، صفدر نیازی شهرکی در سمپوزیوم بین المللی روز جهانی خاک افزود: همان‌طور که برنامه مشارکتی جهانی خاک (GSP) زمانی برای بسیاری ناشناخته بود و امروز به ابزار عمومی تبدیل شده، اکنون نیز باید به سمت هوشمندسازی کشاورزی و مدیریت سرزمین حرکت کنیم.

وی با اشاره به این که فناوری‌های پیشرفته جهانی هنوز به اندازه کافی وارد کشور نشده یا تولید داخلی مناسبی ندارند، گفت: این حوزه می‌تواند میدان بزرگی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان باشد و اگر از هوش مصنوعی استفاده نکنیم، نمی‌توانیم بحران‌های آتی را مدیریت کنیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نسبت به وضعیت نگران‌کننده منابع آب کشور هشدار داد و گفت: میانگین بارش سالانه ایران از حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلی‌متر به تنها ۱۴۰ میلی‌متر کاهش یافته است و این روند، نشانه آشکاری از تشدید تغییر اقلیم است.

نیازی شهرکی افزود: مصرف آب بخش کشاورزی نیز از ۷۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته، اما همچنان مشخص نیست آیا تامین همین میزان نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌ها گفت: همه درباره درختان سوخته صحبت می‌کنند، اما کمتر کسی می‌پرسد چه مقدار خاک از بین رفته است در حالی که در هر نقطه‌ای که آتش گرفت، بخشی از این سرمایه غیرقابل جایگزین نیز نابود شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی چالش‌هایی مانند شوری خاک، فرسایش، کاهش ماده آلی، افت حاصلخیزی و آلودگی خاک را به‌عنوان تهدید‌های مستقیم امنیت غذایی و کیفیت محیط‌زیست برشمرد و تصریح کرد: ۹۵ درصد جانداران کره زمین و بخش عمده تولید آب و غذا وابسته به خاک است، اما هنوز اهمیت آن در کشور به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.

نیازی شهرکی با دعوت از دانشگاهیان و کارشناسان برای مشارکت فعال‌تر در تحلیل پیامد‌های تغییر اقلیم افزود: تاثیر تغییرات اقلیمی بر جنگل‌ها، خاک، آب و زندگی مردم باید به زبان ساده و عمومی تبیین شود تا به گفتمان ملی تبدیل شود.

وی همچنین به فعالیت چندساله معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاو رزی با GSP اشاره کرد و گفت این معاونت در حال گسترش شبکه‌ها و همکاری‌های مرتبط با پایش خاک است و در حال حاضر از ۱۷ شبکه‌ای که GSP دارد ما با ۵ شبکه آن کار می‌کنیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان افزود: مراسم رسمی روز جهانی خاک روز ۱۷ آذر با مشارکت شهرداری، معاونت محیط‌زیست و چند دستگاه مرتبط برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی از جمله ارائه دستاورد‌ها و طرح‌های جدید حوزه خاک در آن ارائه می‌شود.