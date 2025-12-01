به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری گفت: ۹ اثر تاریخی استان شامل کاروانسرا، امامزاده و دیگر بنا‌های تاریخی در سالجاری با هدف حفاظت از هویت فرهنگی استان و ارتقای گردشگری مرمت شد.

وی افزود: این بنا‌های تاریخی با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال در بجنورد، گرمه، جاجرم، بام و صفی‌آباد، اسفراین و فاروج مرمت شده است.

وی ادامه داد: امامزاده دربند، رباط قره بیل، شهر بلقیس، آیینه خانه مفخم و خانه کاملی جاجرم از مهمترین بنا‌های مرمت شده است.

دیناری با اشاره به مرمت ۳۰ شی حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی در خراسان‌شمالی، گفت: مرمت این آثار با هدف حفظ و نگهداری آنها برای نسل‌های آینده و همچنین استفاده در نمایشگاه‌ها و پژوهش‌های علمی انجام شده است.