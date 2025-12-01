به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، روز مزرعه پرورش ماهی تیلاپیا با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، دامپروری و جمعی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران این حوزه در سایت نیل آبزیست بافق برگزار شد.

کارشناس شیلات جهاد کشاورزی بافق گفت: در مجموع در شش واحد تولیدی فعال در زمینه پرورش تیلاپیا در شهرستان بافق، بیش از ۵۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

عبدالرضا خلیلی افزود: بخش خصوصی تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است که نقش بسزایی در توسعه این صنعت در شهرستان داشته است.

مهدی اخوان سرپرست مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب شور کشور در بافق نیز گفت: این مرکز به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی مولدین تیلاپیا شناخته و در این مرکز هفت سویه وارداتی نگهداری می‌شود که برخی از آنها، تجاری و کاربرد اقتصادی دارند.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی مرکز، مولدسازی است که این فرآیند هر ساله انجام می‌شود و سالیانه از هر سویه، حدود ۳۰۰ مولد برای تجدید نسل، حفظ ذخایر ژنتیکی و همچنین عرضه به بخش خصوصی نگهداری می‌کنیم.

اخوان بیان کرد: در کنار این فعالیت، با توجه به شرایط کم‌آبی کشور—به‌ویژه در منطقه ما—تمرکز تحقیقات بر روش‌های نوین و کم‌آب‌بر آبزی‌پروری قرار گرفته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به سیستم بایوفلاک اشاره کرد.

او اظهار کرد: در مقایسه تولید تیلاپیا در بایوفلاک با روش‌های سنتی مانند پرورش در استخر‌های خاکی، در سیستم خاکی حداکثر ۲ تا ۳ کیلوگرم ماهی در هر مترمربع تولید می‌شود و برای تولید هر کیلوگرم ماهی حدود ۷.۵ مترمکعب آب مصرف می‌گردد، اما در سیستم بایوفلاک، به دستاوردی رسیده‌ایم که می‌توانیم ۲۷ کیلوگرم ماهی در هر مترمکعب تولید کنیم و میزان مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم ماهی را به ۰.۷ لیتر کاهش دهیم.

سرپرست مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب شور کشور خاطرنشان کرد: در بحث آبزی‌پروری نکته حائز اهمیت این است که ماهی آب را مصرف نمی‌کند، بلکه از آن استفاده می‌کند؛ به این معنا که آب قابل تصفیه، تیمار و بازچرخانی بوده و می‌توان مجدداً از آن بهره برد.

گفتنی است در روز مزرعه از ابتدای تولید و تکثیر تا پرورش، برداشت و صید ماهی تیلاپیا برای شرکت کنندگان توضیح داده شد تا از نزدیک با آن آشنا شوند.