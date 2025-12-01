دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه از شناسایی و انهدام یک باند تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، توحید مظفری گفت: حدود ۴۰ کیلوگرم شیشه از ۴ متهم این پرونده کشف و ضبط شد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت:در پی رصدهای اطلاعاتی مستمر اداره اطلاعات فیروزکوه، شبکه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی می‌کرد، تحت مراقبت قرار گرفت. اعضای این باند برای پنهان کردن فعالیت مجرمانه خود، مواد مخدر را در پوشش لوازم آرایشی جاسازی کرده و جابه‌جا می‌کردند.

وی افزود: سه مرد و یک زن از اعضای اصلی این شبکه دستگیر و دو دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان نیز کشف و توقیف شد.

دادستان فیروزکوه ادامه داد:پرونده قضایی این موضوع تشکیل و پس از تکمیل گزارش‌ها، به بازپرس ارجاع شده است. همچنین فرآیند شناسایی و دستگیری سایر همدستان این باند به‌طور جدی در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی قرار دارد.