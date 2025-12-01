به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی، در خصوص وقوع این حادثه گفت: ساعت ۸:۴۷ صبح، گزارشی مبنی بر حادثه‌ای مربوط به یک خودروی جرثقیل در خیابان شریعتی بالاتر از خیابان صدر بزرگراه صدر – خیابان میرزاپور دریافت شد. دو ایستگاه آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد که یک دستگاه جرثقیل ۲۵ تن در مقابل ساختمانی که مراحل پایانی ساخت را پشت سر می‌گذاشت، قصد جابجایی پالت‌های شیشه را داشته است. هنگام تلاش اپراتور برای زدن جک‌ها، جرثقیل به‌صورت ناگهانی حرکت کرد. راننده که تلاش داشت وسیله را متوقف کند، به دلیل برخورد با موانع و خود جرثقیل، متأسفانه جان خود را از دست داد که این موضوع توسط عوامل اورژانس نیز تأیید شد.

ملکی گفت: در جریان حرکت جرثقیل، پالت‌های شیشه‌ای با جرثقیل برخورد کردند و یکی از جک‌ها با بخشی از دیوار ساختمان برخورد کرد و خسارت جزئی به دیوار وارد شد. همچنین دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه اف‌ام‌سی و یک پراید دچار آسیب شدند و در نهایت جرثقیل پس از برخورد با این خودرو‌ها متوقف شد. آتش‌نشانان راننده را از جرثقیل خارج کرده و تحویل اورژانس دادند، اما متأسفانه جان خود را از دست داده بود.

وی ادامه داد: محل حادثه ایمن‌سازی شد و عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۹:۵۰ صبح به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در پایان تأکید کرد:اپراتور‌های جرثقیل باید از سلامت بخش‌های فنی خودرو از جمله ترمز دستی و جک‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت وجود شیب زیاد خیابان، از موانع ایمنی و دنده مناسب استفاده نمایند تا از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.