به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی این طرح از اوایل سال ۱۴۰۲ با اعتبار بیش از ۱۳ و نیم هزار میلیارد ریال آغاز شده است.

حمید کمالی افزود: اجرای این طرح افزایش سرعت بارگیری و تخلیه، کنترل دقیق حجم و کیفیت، انبارداری بهینه، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی هوا و محیط، نیاز‌های آینده این بندر در حوزه اراضی پشتیبانی، ایمنی و محیط‌زیست را تامین می‌کند.

