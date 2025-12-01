کاروان تیم ملی کشتی ایران، پس از افتخارآفرینی در بازی‌های جهانی و مسابقات همبستگی اسلامی در ریاض، برای زیارت معنوی عتبات عالیات وارد عراق شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی در نخستین ساعات ورود به بغداد، در یادمان شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس حضور یافته و به مقام والای این شهدا ادای احترام کردند؛ حضوری که در کنار رنگ‌وبوی خبری سفر، حال‌وهوایی معنوی و روحانی به آغاز این برنامه بخشید.

نشان آوران کشورمان سپس به کاظمین رفتند و عتبه کاظمین میزبان ملی پوشان در مهمانسرای امامین جوادین علیهم السلام شد، در این سفر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز کاروان را همراهی می‌کنند.

تیم ملی کشتی کشورمان قرار است در این سفر معنوی ضمن زیارت عتبات عالیات در کاظمین، کربلا و نجف، از طرح‌های ستاد بازسازی عتبات همچون صحن عقیله بنی هاشم در کربلا و صحن حضرت فاطمه س در نجف نیز بازدید کنند.