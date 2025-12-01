یمنی‌ها در پنجاه و هشتمین سالگرد روز استقلال و خروج آخرین نظامی انگلیسی از کشورشان، بر وحدت در برابر همه اشکال سلطه تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، یمنی‌ها در پنجاه و هشتمین سالگرد روز استقلال و خروج آخرین نظامی انگلیسی از کشورشان، بر وحدت در برابر همه اشکال سلطه تاکید کردند. شهر‌های مختلف یمن در سالروز استقلال این کشور یعنی سی‌ام نوامبر، شاهد راهپیمایی گسترده بود.

یک شهروند یمنی گفت: هدف ما از شرکت در این راهپیمایی، تاکید بر استقلال کشور است. این امت به روش عزتمندانه پدرانشان مجاهدت خواهد کرد. همان طور که انگلیسی‌ها از یمن خارج شدند، آمریکایی ها، سعودی‌ها و اماراتی‌ها هم خارج خواهند شد.

مهم‌ترین پیام این راهپیمایی، آغاز مرحله بیرون راندن اشغالگران جدید و ابراز همبستگی با غزه و لبنان است. این راهپیمایی گام نخستین برای به شکست کشاندن طرح‌های تجزیه و اشغالگری است که به نام‌های مختلف انجام می‌شود. میلیون‌ها نفر علیه اشغالگران شعار سردادند. این بسیج عمومی، پاسخ نظامی و مردمی به دعوت سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصارالله یمن بود.

یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی تاکید کرد: امروز در این مرحله که با استعمار جدید آمریکا، اسرائیل و انگلیس و عواملشان در منطقه مواجه هستیم، به اذن خداوند تفنگ هایمان را در دست می‌گیریم و در راه خدا مجاهدت می‌کنیم و دشمن اسرائیلی را از بین خواهیم برد.

حضور مردم در این راهپیمایی فراتر از پیش بینی‌ها بود که بازتاب صلابت مردم و همت آنها برای استقلال پس از یک دهه جنگ و محاصره است. ده سال گرسنگی و بحران نه تنها مانعی بر سر راه مردم یمن نبود بلکه به انگیزه‌ای قوی برای بسیج و حضور در میدان با هدف مقابله با توطئه‌های آمریکا و اسرائیل تبدیل شد.

پیام یمنی‌ها این است: همان طور که نخستین اشغالگر در چنین روزی از یمن بیرون رانده شد، امروز هم حماسه بیرون راندن اشغالگران جدید آغاز می‌شود.