به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت: علاوه بر ۴۴ حریق ضایعات، ۱۷ حریق در فضای سبز و آسیب به درختان، ۱۵ حریق وسایل نقلیه موتوری و ۱۳ حریق در مراکز تجاری و صنعتی و منازل مسکونی در هفته گذشته رخ داده است.

سرآتشیار مجتبی دهقانی با اشاره به آمار عملیات‌های هفته گذشته افزود: خطوط تماس ۱۲۵ در این مدت ۵۸۳ بار برای گزارش موارد امدادخواهی مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۲۴۸ عملیات در هفته گذشته انجام شد، که ۱۹ مورد حبس شده در آسانسور، ۱۹ مورد حوادث ساختمانی از جمله گودبرداری و ریزش آوار، ۱۳ مورد محبوسی در محیط‌های بسته، ۱۱ مورد انواع تصادف، سه مورد فرونشست زمین و یک مورد سقوط در چاه بوده است.

دهقانی از استقرار موردی ۱۵۰ خودرو اطفایی در مناطق پرتردد و پرخطر و همچنین برگزاری ۱۱۱ مورد جشن ایمنی برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز در این هفته خبر داد و گفت: هفته گذشته ۱۷۰ نفر از شهروندان در عملیات‌های مختلف این سازمان نجات یافتند و یا از آسیب بیشتر به آنان جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با توجه به آلودگی هوا، از شهروندان خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری و حضور در محیط‌های عمومی خودداری کنند و مراقب سلامتی خود باشند.