رئیس دادگستری گتوند گفت: بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به دادگاه این شهرستان در ۹ ماه گذشته با گذشت و سازش مختومه شدند.

صلح و سازش، پایان بخش ۵۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به دادگستری گتوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهزاد صراف‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبری در محل دادگستری گتوند با اشاره به افتتاح مجتمع جدید شورا‌های حل اختلاف شهرستان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حوزه قضایی بیان کرد: ستاد صبر این شهرستان بیش از سه سال است با حضور ۱۵ نفر عضو و حضور معتمدین محلی، اعضای شورای حل اختلاف و مصلحین فعالیت دارد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضای شهرستان افزود: در مدت یاد شده ۱۶۰ پرونده به شورا‌های حل اختلاف گتوند ارجاع شده که بیش از نیمی از آنها با گذشت و سازش مختومه شدند.

صراف‌زاده در خصوص اقدامات اجرایی و برنامه‌های مدل تعالی عملیاتی عنوان کرد: شعب شورای حل اختلاف با حضور سه گروه از صلح‌یاران در روز‌های مختلف هفته تشکیل جلسه می‌دهند، همچنین بازرسی‌های دوره‌ای از مجتمع شورای حل اختلاف و صلح‌یاران توسط رهبر تعالی انجام می‌شود.

رییس دادگستری گتوند ادامه داد: نشست‌های اتاق فکر و تدوین برنامه‌های عملیاتی نیز برگزار شده و از جمله اقدامات مهم، الحاق شرط داوری در قرارداد‌ها بوده که به ادارات و اتاق اصناف شهرستان ابلاغ شده است.

وی در خصوص میانجیگری و داوری گفت: در حوزه قضایی گتوند، شعبه پنجم داوری فعال شده و میانجیگران به پرونده‌ها دسترسی دارند، اما استقبال عمومی از آن محدود بوده است.

صراف زاده تاکید کرد: استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، معتمدین محلی و ریش‌سفیدان در قرارداد‌های اجاره، معاملات املاک و خودرو و همچنین قرارداد‌های بانکی می‌تواند به‌عنوان روش جایگزین قضایی نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها ایفا کند.

براساس اعلام رییس توسعه حل اختلاف خوزستان، ۱۴ هزار و ۲۶ پرونده در بخش‌های مختلف استان طی هفت ماهه امسال با پیگیری صلح یاران و بزرگان مختومه و به صلح و سازش ختم شد.