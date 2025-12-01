پخش زنده
سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران بازتاب گستردهای در رسانههای ترکیه داشته است. بسیاری از رسانههای ترکیه، این سفر را سرآغاز فصلی جدیدی در روابط دو کشور دانستنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سفر هاکان وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در رسانههای ترکیه بازتابهای فراوان داشت، اغلب روزنامههای ترکیه خبر این سفر رو در صفحه اول منتشر کردند.
از جمله روزنامه سنی برلیک که موضوع توافق دو کشور برای برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه را تیتر کرده است.
روزنامه ملیت تاکید فیدان بر پیگیری موضوع هستهای در قالب حقوق بینالملل و لزوم رفع تحریمهای اقتصادی ایران را در صفحه اول چاپ کرده است.
روزنامه ینی شافاک سخنان فیدار مبنی بر اینکه اسرائیل مهمترین تهدید صلح منطقه است را تیتر زد و نوشت: در سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران بار دیگر بر عزم تهران و آنکارا برای برقراری آتش بس در غزه تاکید شد.
روزنامه ینی آکیت هم ایران و ترکیه را دو قدرت بزرگ منطقه خواند و فراهم شدن زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران را ره آورد سفر فیدان به ایران توصیف کرد.
رسانههای ترکیه درباره گشایش فصل جدیدی از همکاریها میان دو کشور با این سفر به ویژه در زمینههای سیاسی و اقتصادی هم نظرند.