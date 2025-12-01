هیئت انتخاب آثار بخش تئاتر صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» ۱۴ اثر را به دبیرخانه جشنواره معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت انتخاب آثار بخش تئاتر صحنه‌ای متشکل از زیبا خادم حقیقت، علی عابدی و علی شمس ۱۴ اثر را به شرح زیر و بدون اولویت به دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی کردند:

۱. «به علت ضیق مکان» به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی فراز غلامی و احمد صمیمی

۲. «پرونده ناتمام» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی نسیم اسدپور

۳. «تاریخ مردم کوچه و بازار» به نویسندگی پیام لاریان و کارگردانی سینا نصرالهی

۴. «تئاتر آزاد» به نویسندگی و کارگردانی سعید جاویدان

۵. «جنبش بازیگر آماتور» به نویسندگی و کارگردانی رامین علیزاده

۶. «چند سال پیش» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی مهرداد ضیایی

۷. «حی» به نویستدگی سهیل امیرشریفی و کارگردانی پانیذ برزعلی

۸. «رینگ» به نویسندگی شهاب و وهاب مهربان و به کارگردانی پرتو غفاری مهر

۹. «ستاره» به نویسندگی و کارگردانی آروین شاه حسینی

۱۰. «کشتارگاه» به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی

۱۱. «کمدی بدنام» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری

۱۲. «گرامر» به نویسندگی و کارگردانی حسین برفی نژاد

۱۳. «ما بچه نداریم» به نویسندگی و کارگردانی حسن حبیب زاده

۱۴. «یحتمل» به نویسندگی و کارگردانی حسین امتی

مدیریت بخش صحنه‌ای این رویداد برعهده میلاد نیک‌آبادی است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.