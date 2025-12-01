هوای استان امروز نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، رگبار باران و احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی در روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه با تضعیف شرایط ناپایدار، کاهش نسبی دمای هوا، افزایش نسبی آلاینده‌های شهری در اوایل روز و در بعضی ساعات رشد ابر، مهمترین پدیده‌های مورد انتظار در جو استان خواهند بود.

در روز جمعه عبور موج کوتاه دیگری از جو منطقه، علاوه بر افزایش متوسط دما (بویژه دمای شبانه) در ساعاتی از بعدازظهر و اواخر وقت ممکن است موجب وقوع رگبار‌های پراکنده نیز در سطح استان شود.