به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان با تجهیز حسینیه‌های محلی برای فعالیت‌های بدنی بانوان، گام تازه‌ای برای دسترسی برابر، کاهش هزینه‌ها و توسعه ورزش برداشته است.

فرزانه کلاهدوزان با اشاره به نقش حیاتی ورزش در ارتقای کیفیت زندگی شهری افزود:

تقویت نشاط و سلامت اجتماعی بدون توسعه فعالیت‌های بدنی امکان‌پذیر نیست و مدیریت شهری اصفهان با نگاه ویژه به ورزش بانوان تلاش کرده است تا امکان دسترسی بانوان به فضا‌های ورزشی ارزان‌قیمت، ایمن و در دسترس بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد‌های اصلی شهرداری در توسعه ورزش بانوان افزود: تمرکز بر ورزش‌های همگانی و صبحگاهی در اولویت قرار گرفته و ایستگاه‌های ورزشی ویژه بانوانمورد استقبال قرار گرفته است و محور دوم هم تجهیز و توسعه سالن‌ها و فضا‌های سرپوشیده ورزشی در مناطق مختلف شهر است که شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت بانوان فراهم کرده و دسترسی به امکانات استاندارد را افزایش داده است.

کلاهدوزان هدف از اجرای این طرح را ارتقای عدالت ورزشی، سهولت دسترسی، کاهش هزینه‌ها و گسترش ورزش در مقیاس محله‌ها عنوان کرد و گفت: با اجرای آن بانوان می‌توانند، بدون نیاز به مسیر‌های طولانی یا پرداخت هزینه‌های سنگین در نزدیک‌ترین فاصله به محل سکونت خود از خدمات ورزشی بهره‌مند شوند.

وی افزود: این اقدام با توجه به رشد آپارتمان‌نشینی، کاهش تحرک بدنی و افزایش چالش‌های مربوط به سلامت شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مرتبط با سبک زندگی کم‌تحرک را برطرف کند.