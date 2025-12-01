ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر کشور از مرز ۳ هزار مگاوات عبور کرد
معاون وزیر نیرو گفت: با بهره برداری از ۴۴۵ مگاوات برق تجدیدپذیر، ظرفیت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در کشور به ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرز طلب در آیین بهره برداری از ۴۴۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات برق خورشیدی گفت: ظرفیت انرژیهای تجدید پذیر حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و از ۱۷۰۰ مگاوات ابتدای سال هم اکنون به بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده است. امروز نیز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات انرژی خورشیدی در بیش از ۹۰ ساختگاه در سراسر آغاز میشود.
وی ادامه داد: ورود همزمان چنین ظرفیتی به صورت یکجا به مدار تولید در تاریخ توسعه خورشیدی ایران کمسابقه است. با ورود نیروگاههای جدید به مدار تولید برق شاهد عبور ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۳۱۰۰ مگاوات و رسیدن سهم این نیروگاهها از سبد نیروگاهی کشور به بیش از ۳ درصد هستیم.
وی افزود: آثار زیستمحیطی بهره برداریهای امروز شامل؛ جلوگیری از انتشار ۶۱۵ هزار تن CO₂، صرفهجویی سالانه بیش از ۲۵۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و جلوگیری از مصرف ۱۹۷ هزار مترمکعب آب در سال است
طرز طلب گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، با بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا ماه آتی به ۴۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
طرزطلب با تاکید بر اهمیت گسترش جغرافیای توسعه انرژیهای پاک اعلام کرد: هماکنون پروژهها در ۹۰ نقطه واقع در ۱۵ استان در حال اجراست و هر مرحله افتتاح، استانهای جدیدی را وارد مسیر توسعه میکند؛ آخرین پروژهها در استان گلستان به بهرهبرداری رسیده و برنامهریزی برای آغاز پروژههای جدید در سایر استانها ادامه دارد.
طرزطلب در بخش دیگری از سخنانش به آثار زیستمحیطی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره و بیان کرد: بهرهبرداری این نیروگاهها سالانه موجب صرفهجویی ۲۵۱ میلیون مترمکعب سوخت و کاهش ۶۵۰ هزار تن انتشار گاز CO₂ میشود؛ دستاوردی که نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش مصرف آب و کاهش آلایندگی خواهد داشت.
وی عنوان کرد: در سالهای گذشته سالانه تنها ۱۰ تا ۲۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث میشد، اما اکنون با جهش بزرگ اتفاقافتاده، در برخی دورهها تا ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شده است. این روند امیدبخش میتواند کشور را به تحقق اهداف کلان در مسیر توسعه انرژیهای پاک و دستیابی به ایرانی آباد نزدیکتر کند.
معاون وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دولت، استانداران و دستگاههای مسئول، تلاشها برای شتابدادن به روند توسعه ادامه خواهد یافت تا ظرفیت تجدیدپذیر کشور طی سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات برسد.
گفتنی است، در استانهای اصفهان با ۴۳.۲۷، آذربایجان غربی ۳.۲، آذربایجان شرقی ۱۲، خراسان رضوی ۵، خراسان جنوبی ۶.۵، تهران ۳۳.۳۵ و سیستان و بلوچستان ۶.۱ نیروگاه تجدیدپذیر عملیات اجرایی آنها آغاز و افتتاح شده است به طوری که در مجموع در سزاسر کشور ۴۴۵ مگاوات نیروگاه و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات نیرگاه خورشیدی جدید در بیش از ۹۰ منطقه کشور با ارزش سرمایهگذاری ۱۸ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان انجام شده است.