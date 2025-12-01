در مراسمی، خیابان حدفاصل میدان کاشف السلطنه تا بام سبز لاهیجان و باغ‌های چای، به نام «خیابان چای» نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهردار لاهیجان در آیین نامگذاری خیابان چای با اشاره به سابقه این شهر در صنعت چای کشور گفت: با توجه به پلاک کوبی لاهیجان بعنوان پایتخت چای ایران در دوره ششم شورای اسلامی شهر، نامگذاری این خیابان نیز باهدف پاسداشت هویت تاریخی این شهر انجام شد.

رضا زنده دل با اشاره به اینکه پیش از این نیز، میدان ورودی شهر لاهیجان به نام میدان چای نامگذاری شد افزود: چای بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است.

پس از پایان این مراسم حاضران باحضور در مزار کاشف السلطنه به مقام والای پدر چای ایران احترام کردند.