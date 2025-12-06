پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت:
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛عادل کاظمی با اعلام این خبر گفت: طرحهای برقرسانی مرتبط با نهضت ملی مسکن در این استان با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در مراحل پایانی قرار دارند و طبق برنامهریزی انجامشده، همزمان با دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی تأکید کرد: که تأمین برق این واحدها نقش کلیدی در تسریع روند ساختوساز و آمادهسازی برای تحویل به متقاضیان دارد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده ادامه داد: ایجاد خطوط جدید، توسعه شبکههای توزیع، نصب ترانسفورماتورها و تجهیزات حفاظتی و همچنین تقویت شبکه در مناطقی که بارگذاری مسکن ملی صورت گرفته، از جمله فعالیتهای اصلی این پروژههاست. هدف این بوده است که پیش از بهرهبرداری واحدهای مسکونی، زیرساخت برق پایدار و مطمئن فراهم شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این طرح ها در دهه فجر، بخشی از برنامه بلندمدت شرکت در توسعه هوشمند شبکه و پاسخگویی به نیازهای روبهافزایش مشترکان است و نشاندهنده عزم جدی شرکت در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در حوزه خدمترسانی محسوب میشود.
گفتنی است؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در آغاز این هفته با حضور در محل طرح های مسکن ملی شهرستان زنجان، بازدید میدانی انجام داد و روند اجرای عملیات را بررسی کرد.