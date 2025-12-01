مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی از ادامه روند کاهشی تولد در استان خبر داد و گفت: امسال تعداد تولدها نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سعید احمدی افزود: در هشت ماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد تولد در استان به ثبت رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۶۵۵ نفر بود.

وی با بیان اینکه تعداد تولدها نسبت به سال گذشته ۲ هزار و ۸۲۰ مورد کاهش یافته است، ادامه داد: باید همگان برای تغییر این روند تلاش کنند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی یادآوری کرد: به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد در آذربایجان‌غربی متولد می‌شود.

وی همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی فوتی‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه امسال ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر در استان فوت کرده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر بوده است.

احمدی اضافه کرد: بر اساس این آمار به طور تقریبی هر نیم ساعت یک نفر در آذربایجان‌غربی جان خود را از دست می‌دهد.